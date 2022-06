Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: l'accord avec Metalenz porte ses fruits information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi la commercialisation de la première technologie issue de sa collaboration avec la start-up américaine Metalenz.



Le fabricant de puces indique avoir intégré la méta-lentille mise au point par la société de Boston au sein de son dernier capteur, le VL53L8.



Concrètement, la lentille de surface plane de Metalenz est venue remplacer certains composants optiques qui étaient jusqu'ici dans FlightSense, le module de ST basé sur la technologie de mesure du temps de vol.



La technologie FlightSense, présente dans les smartphones, les drones , les robots et les voitures, s'est écoulée à plus de 1,7 milliard d'unités à ce jour.



Créée en 2016 dans un laboratoire de l'université de Harvard, Metalenz compte équiper plusieurs millions d'appareils électroniques avec ses composants méta-optiques cette année.





