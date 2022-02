STMicroelectronics : Jefferies initie le suivi à Sous-performance

(AOF) - Jefferies a initié le suivi de STMicroelectronics à Sous-performance avec un objectif de cours de 30 euros. Le bureau d'études s'attend à ce que les revenus et les bénéfices de STM soient pénalisés en 2023 par une demande plus faibles dans un contexte d'augmentation des stocks, tandis que les valorisations continuent de se dégrader, le marché anticipant une faiblesse des prix l'année prochaine. Le broker prévoit un recul de 6% du bénéfice par action en 2023, son estimation étant inférieure de 12% au consensus.

" L'industrie des semi-conducteurs est entrée dans une phase de ralentissement en juillet 2021 ; nous nous attendons à ce qu'il se termine par une correction des stocks débutant dans les 12 à 15 mois. Des domaines tels que les smartphones et les microcontrôleurs ont tendance à montrer une plus grande faiblesse pendant les corrections, ce qui peut avoir un impact sur les activités de STM ", explique Jefferies.

