STMicroelectronics en tête du CAC 40; Credit Suisse revalorise nettement

A l'horizon 2025, Credit Suisse pense que le consensus sous-estime largement l'impact positif sur la rentabilité des changements dans le mix de productions de STM et de l'augmentation de la taille de l'entreprise. (Crédits photo : ST Microelectronics - )

(AOF) - Grâce à sa progression de 1,85% à 43,39 euros, STMicroelectronics affiche la plus forte hausse du CAC 40. Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance, mais a surtout rehaussé son objectif de cours de 49,50 euros à 60 euros. Le consensus semble sous-estimer le potentiel de croissance et de rentabilité du fabricant de semi-conducteurs, souligne le bureau d'études. Ses estimations de bénéfices par action 2022 sont supérieures de 16% au consensus.

A l'horizon 2025, Credit Suisse pense que le consensus sous-estime largement l'impact positif sur la rentabilité des changements dans le mix de productions de STM et de l'augmentation de la taille de l'entreprise. Le broker modélise des marges brutes et opérationnelles pour l'exercice 2025 de respectivement 44,2% et 23,5%, soit 200 et 360 points de base supérieurs aux attentes.

Credit Suisse valorise STMicroelectronics 21 fois les profits attendus en 2023.

Le secteur des semi-conducteurs bénéficie aussi des résultats meilleurs que prévu dévoilés cette nuit par le fondeur taïwanais, Taiwan Semiconductor.



AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.