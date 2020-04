Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMIcroelectronics : en baisse, un analyste s'interroge Cercle Finance • 21/04/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Le titre STMicroelectronics recule ce mardi de -1,5%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, et, dans sa note, s'interroge : 'Sommes-nous trop sévères, le consensus est-il trop haut, ou les deux ?' 'Alors que nous pensons que les résultats du T1 seront sans surprise (dans le bas de la guidance), l'analyse du consensus Infront le plus récent nous incite à nous poser la question de son ajustement pour le T2 et 2020. Sommes-nous trop sévères dans notre vue sur le T2 (-20% qoq) et sur l'année (-9%) ou le consensus ne s'est-il pas correctement ajusté ?', relève le broker. Oddo BHF confirme son objectif de cours de 21 euros, en ligne avec les cours actuels.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -2.19%