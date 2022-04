STMicroelectronics double ses profits au premier trimestre

(AOF) - STMicroelectronics a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 747 millions de dollars, multiplié par plus de 2 (105,1%). Idem pour le résultat d’exploitation : +99,5% à 877 millions de dollars, soit une marge de 24,7% contre 14,6% au premier trimestre 2021. La marge brute, un indicateur très suivi de rentabilité, est passée en un an de 39% à 46,7%. Le fabricant de semi-conducteurs a bénéficié de l’effet de levier permis par un chiffre d’affaires net de 3,55 milliards de dollars, en hausse de 17,6 %.

STMicroelectronics a aussi bénéficié " de l'amélioration du mix produit et de prix favorables ".

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur général de STMicroelectronics, a déclaré : " Le chiffre d'affaires net de 3,55 milliards de dollars et la marge brute de 46,7 % au premier trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions. Cette performance du chiffre d'affaires, tirée par la forte demande en microcontrôleurs, a été partiellement contrebalancée par la réduction temporaire des activités de notre site de production de Shenzhen en Chine due à la pandémie ".

Avant d'ajouter " Au point médian, les prévisions de ST pour le deuxième trimestre 2022 sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 3,75 milliards de dollars, soit une hausse de 25,3 % en variation annuelle et de 5,8 % en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 46,0 %.

Et de poursuivre " Nous continuons à conduire la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2022 compris entre 14,8 milliards et 15,3 milliards de dollars. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

