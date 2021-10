STMicroelectronics domine le CAC 40 : plus grand optimisme sur les perspectives

(AOF) - Plus forte hausse de l'indice CAC 40, STMicroelectronics (+4,85% à 40,85 euros) est galvanisé par le relèvement de ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année. Le groupe franco-italien bénéficie d'un environnement favorable ; le secteur des semi-conducteurs étant dans l'incapacité à répondre à la demande dans son entièreté, en particulier en provenance du secteur automobile, mais pas seulement.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, STMicroelectronics table à présent sur un chiffre d'affaires net d'environ 12,6 milliards de dollars au point médian de ses prévisions, en croissance de 23,3%. Fin juillet, le groupe avait déjà relevé cette prévision dans le sillage de résultats semestriels solides. Il disait viser un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars, en augmentation de 22,3%, contre 12,1 milliards de dollars auparavant.

"La croissance du chiffre d'affaires prévue pour cette année reflète notre dynamique forte et continue dans tous les marchés finaux que nous servons et les programmes engagés auprès de nos clients", a commenté Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics.

Ce dernier a réalisé au troisième trimestre 2021 un résultat net de 474 millions de dollars, en hausse 95,6% sur un an et de 15,1% par rapport au trimestre précédent. Industrie à coûts fixes importants, il a bénéficié d'un important effet de levier grâce au dynamisme de son activité. La marge d'exploitation du fabricant de semi-conducteurs est ressortie ainsi à 18,9%, en progression de 660 points de base sur un an et de 260 points de base sur un trimestre.

Ressorti à 3,2 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net s'est globalement établi au point médian de la fourchette de prévisions du groupe, en hausse de 6,9% par rapport au trimestre précédent et en hausse de 19,9% en variation annuelle.

La performance du chiffre d'affaires a été tirée par une forte demande globale et par les programmes engagés auprès des clients sur le marché de l'électronique personnelle. Apple est son client le plus important. Il a représenté près d'un quart de l'activité du groupe franco-italien en 2020.

Ce dynamisme a été partiellement contrebalancé par un chiffre d'affaires inférieur à ses prévisions dans l'automobile, lié à une réduction plus importante que prévue de l'activité de son usine de fabrication située en Malaisie du fait de la pandémie.

