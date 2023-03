STMicroelectronics domine le CAC 40 : bonnes nouvelles en provenance d'Infineon et de Micron

(AOF) - Plus forte baisse du CAC 40 hier, STMicroelectronics (+4,74% à 46,62 euros) occupe ce matin la position opposée grâce à des nouvelles favorables dans le secteur des semi-conducteurs. Son concurrent allemand, Infineon, a relevé ses objectifs et le fabricant de mémoires informatiques, Micron, a dévoilé des prévisions de revenus rassurantes.

Au deuxième trimestre, Infineon cible des revenus supérieurs à 4 milliards d'euros contre environ 3,9 milliards d'euros auparavant. Grâce à des revenus plus élevés, des effets prix et mix-produits positifs et un coût de l'énergie moins élevé qu'anticipé, la marge d'exploitation ajustée est attendue dans le haut de la fourchette de 25% à 30% contre environ 25% précédemment.

Infineon vise par ailleurs un chiffre d'affaires significativement supérieur à sa précédente prévision de 15,5 milliards d'euros, plus ou moins 500 millions de dollars, pour son exercice 2023, qui s'achèvera fin septembre, contre 13,5 milliards précédemment. La société anticipe un " impact positif correspondant " sur sa marge d'exploitation ajustée.

Infineon a souligné la résilience de ses principaux segments automobile et industriel.

Dans un domaine différent de l'industrie des semi-conducteurs, Micron a rassuré hier soir en présentant des objectifs moins mauvais qu'anticipé. Au troisième trimestre de son exercice, il cible des revenus de 3,7 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, à comparer avec un consensus de 3,75 milliards de dollars. Micron a progressé en après Bourse après la publication de ses résultats.