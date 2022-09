Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

STMicroelectronics: dévoile un régulateur d'alternateur information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 15:42

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a présenté le régulateur d'alternateur automobile L9918, doté de caractéristiques améliorées pour assurer la stabilité des systèmes électriques 12V des véhicules.



Le régulateur contient un MOSFET pour fournir le courant d'excitation de l'alternateur et une diode de roue libre pour gérer le courant du rotor lorsque l'excitation est coupée. Le fonctionnement en boucle fermée maintient une tension constante alors que la demande globale de puissance du véhicule change continuellement.



Le MOSFET d'excitation peut fournir jusqu'à 13A à la bobine, ce qui est plus que ce que les régulateurs alternatifs typiques peuvent fournir et améliore ainsi la réponse aux demandes fluctuantes. En outre, grâce aux dernières technologies de fabrication, le MOSFET minimise la dissipation d'énergie tout en améliorant l'efficacité.



Le L9918 est qualifié AEC-Q 100, conforme à la norme ISO26262 et prêt pour l'utilisation dans des systèmes de sécurité fonctionnelle.



Le L9918 est en cours de production et d'échantillonnage auprès de clients majeurs dans le monde entier. Disponible sous forme de puce nue et dans un boîtier TO220-5 en ligne PENTAWATT, les prix commencent à 6,12 dollars pour les commandes de 1000 pièces.