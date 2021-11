STMicroelectronics dévoile des changements au sein du Comité exécutif

(AOF) - Sur proposition de Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur général de STMicroelectronics, le Conseil de surveillance a approuvé les changements suivants au sein du Comité exécutif, chargé de la gestion de la société et dirigé par M. Chéry en tant que Chairman. Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Marco Cassis sera nommé Président du Groupe Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS). Outre son rôle au sein de ce groupe produits, Marco Cassis conservera un certain nombre de responsabilités Corporate, à savoir le développement de la stratégie, les applications et la recherche système, ainsi que le bureau de l'Innovation.

Rémi El-Ouazzane sera nommé Président du Groupe Microcontrôleurs et Circuits intégrés numériques (MDG), suite à la décision de Claude Dardanne de quitter ses fonctions pour prendre sa retraite à la fin de l'année. Rémi El-Ouazzane rejoint ST après avoir occupé chez Intel, les postes de Chief Operating Officer (COO) du Groupe Produits d'intelligence artificielle et, plus récemment, de Directeur de la stratégie (CSO) du Groupe Datacenter Platform.

Lorenzo Grandi est confirmé dans sa fonction de Directeur financier (CFO) et sera nommé Président Finance, Achats, ERM et Résilience.

Jérôme Roux, actuellement Vice-Président Exécutif en charge de la région Asie-Pacifique, sera nommé au poste de Président Ventes et Marketing. Ses responsabilités incluront les régions de ST (EMEA, Amériques, Asie-Pacifique et Chine), qui s'ajouteront aux fonctions Organisations Grand comptes internationaux (Global Key Account) et Planification de la Demande (Demand Planning).

AOF - EN SAVOIR PLUS

La croissance du marché français a été tirée par les ventes de téléviseurs, mais ne concerne pas tous les segments de marché. Les téléviseurs, et tout l'écosystème vidéo ainsi que la dynamique constante du segment des casques portent le marché français. En revanche, les marchés de la Photo (-20%), de l'Audio embarquée (-31%) et de la Hifi (-3%) sont en retrait.

Forte croissance du marché français

D'après l'institut GfK, le marché français de l'électronique grand-public a bénéficié en 2020 d'une croissance de 6%, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros. Malgré les annulations des événements sportifs, suite à la crise sanitaire, 5 millions de téléviseurs ont été commercialisés en 2020 pour un chiffre d'affaires en hausse de 16%, à plus de 2,3 milliards d'euros. A l'effet volume s'ajoute la hausse du prix moyen de vente (456 euros soit +2%). Les ventes des modèles dotés des technologies OLED-QLED (dont le chiffre d'affaires a bondi de 43% en CA), représentent désormais le tiers des ventes totales du marché français des téléviseurs.

Les barres de son (avec 130 millions d'euros générés en 2020 en croissance de 14%) profitent pleinement d'une expérience télévisuelle plus qualitative. Les enceintes home-cinéma, supports muraux et rétro/vidéo projecteurs ont également affiché des progressions de revenus à deux chiffres au second semestre 2020. Les ventes de casques ont aussi bénéficié d'une forte croissance l'an passé (+16% à 943 millions d'euros).

Des évolutions différenciées sur le marché des téléviseurs

Ce marché a dû faire face à des ruptures de stocks car la crise sanitaire a provoqué des fermetures d'usines et une désorganisation des chaînes d'approvisionnement.

Si les ventes ont été portées par les confinements dans les pays développés, les ventes mondiales ont été négativement impactées par un recul économique dans les pays émergents. La demande en provenance d'Asie et d'Amérique Latine a dégringolé alors qu'elle constitue l'un des principaux moteurs traditionnels du secteur. Au final, seuls 216 millions de téléviseurs ont été commercialisés dans le monde en 2020, soit un léger recul (-0,8% par rapport à 2019, quand le marché avait progressé d'environ 1%).