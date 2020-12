STMICROELECTRONICS dévisse après l'abaissement de ses objectifs de rentabilité à moyen terme

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice CAC 40, STMicrolectronics chute de 9,21% à 30,84 euros après avoir réduit ses objectifs de profits à moyen terme. A l'occasion de sa journée investisseurs, le fabricant de semi-conducteurs a indiqué cibler à cet horizon une marge brute - un indicateur de rentabilité très suivi dans le secteur - entre 39% et 40% contre de 40% à 41% prévus lors sa journée investisseurs de 2019. La marge opérationnelle est anticipée entre 15% et 17% contre de 17% à 19% précédemment.

Le groupe franco-italien vise en revanche toujours 2 milliards de dollars de revenus et au moins 1 milliard de dollars de free cash flow par an.

