STMicroelectronics : des changements au comité exécutif

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce que son conseil de surveillance a approuvé des changements au sein du comité exécutif, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022, dont la nomination de Marco Cassis comme président du groupe produits analogiques, MEMS et capteurs (AMS). Rémi El-Ouazzane, qui rejoindra le groupe après avoir travaillé chez Intel, deviendra président du groupe microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG), Claude Dardanne ayant décidé de quitter ses fonctions pour prendre sa retraite à la fin de l'année. Lorenzo Grandi est confirmé comme directeur financier et sera nommé président finance, achats, ERM et résilience. Enfin, Jérôme Roux, actuellement vice-président exécutif en charge de la région Asie-Pacifique, sera nommé au poste de président ventes et marketing.

