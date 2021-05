Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : de nouveaux rachats d'actions Cercle Finance • 31/05/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi qu'il avait racheté 477.778 de ses propres actions la semaine passée, pour un montant total de plus de 14,4 millions d'euros. Le fabricant de semi-conducteurs précise que ces rachats ont été effectués sur la base d'un prix unitaire moyen de 30,15 euros, soit un niveau inférieur au cours de Bourse actuel. Dans son communiqué, le groupe déclare désormais contrôler près de 13,3 millions de titres en auto-détention, soit l'équivalent de près de 1,5% de son capital. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat d'actions qui avait été dévoilé à la fin de l'année 2018, rappelle-t-il.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.38%