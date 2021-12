Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : de nouveaux composants de puissance information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a dévoilé jeudi une nouvelle gamme de composants de puissance en carbure de silicium (SiC) qu'il dit tout particulièrement destiner au marché des véhicules électriques. Le fabricant de puces explique que la dernière génération de ses 'Mosfets' étiquetés STPower doit permettre aux constructeurs automobiles d'étendre l'autonomie de leurs véhicules. Ces dispositifs sont spécifiquement conçus pour des applications haut-de-gamme dans l'automobile, telles qu'onduleurs de traction, chargeurs embarqués, convertisseurs de tension et compresseurs pour climatiseurs. Dans son communiqué, ST précise qu'il vise un milliard de dollars de chiffre d'affaires dans les technologies de carbure de silicium (SiC) pour l'industrie et l'automobile à horizon 2024. Les prix de sa nouvelle gamme de composants doivent débuter à partir de cinq dollars l'unité.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.86%