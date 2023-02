STMicroelectronics: dans le Top 100 Global Innovator 2023 information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 12:44

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a été nommé dans le Top 100 Global Innovators 2023. La liste annuelle de Clarivate identifie les organisations au sommet du paysage mondial de l'innovation en mesurant l'excellence axée sur une cohérence et une échelle exceptionnelles en matière d'innovation.



'L'innovation nous permet, avec nos clients et nos partenaires, de créer des technologies et des produits uniques qui apportent des solutions pour un avenir plus durable', déclare Alessandro Cremonesi, vice-président et responsable de l'innovation chez STMicroelectronics.



Illustration de cet esprit d'innovation, la société annonce par ailleurs, la sortie de neuf composants passifs intégrés RF (RF IPD) qui combinent des circuits d'adaptation d'impédance d'antenne, de balun et de filtre d'harmoniques optimisés pour les microcontrôleurs (MCU) sans fil STM32WL.



Les MCU STM32WL de ST combinent le traitement au niveau des applications et la communication sans fil pour les appareils intelligents et connectés.



Les IPD RF garantissent, selon ST, des performances constantes en évitant les variations de processus. Ils simplifient également la conception des circuits, économisent sur la nomenclature et permettent un facteur de forme plus petit.



Tous les dispositifs sont en production. Ils sont disponibles dès maintenant sur l'eStore de ST.