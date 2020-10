STMICROELECTRONICS crée une alliance pour développer les lunettes connectées

(AOF) - STMicroelectronics a annoncé le lancement de l'alliance LaSAR (Laser Scanning for Augmented Reality), un écosystème de développeurs, fournisseurs et fabricants de hautes technologies qui collaboreront pour accélérer le développement de solutions pour lunettes connectées (smart glass) à réalité augmentée. Les autres membres fondateurs de l'alliance LaSAR sont Applied Materials, Dispelix, Mega1 et Osram.

Leur vocation est de relever les défis techniques liés au port de lunettes connectées, et d'optimiser l'équilibre entre format léger, faible consommation énergétique, champ de vision et dimension du boîtier oculaire (eyebox).

"Grâce à son leadership dans le développement et la fourniture en volume de solution de balayage par faisceau laser basse consommation et haute performance combinant des miroirs MEMS, un circuit de commande MEMS, un circuit analogique de contrôle du laser et le logiciel de contrôle, les technologies ST contribuent au déploiement d'applications de réalité augmentée, et plus particulièrement aux lunettes connectées et intelligentes", a déclaré Anton Hofmeister, vice-président et directeur général de la division MEMS Microactuators de STMicroelectronics.

