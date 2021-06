STMICROELECTRONICS : coopération avec Eyeris

(AOF) - STMicroelectronics a annoncé sa coopération avec Eyeris, l'un des leaders mondiaux sur le marché des logiciels d'intelligence artificielle (IA) basée sur la vision et les technologies de fusion de données multi-capteurs à l'intérieur de l'habitacle des véhicules.

Cette collaboration a pour but d'étendre l'utilisation des capteurs Global-Shutter de ST aux applications de détection dans l'habitacle grâce au portefeuille avancé de réseaux neuronaux profonds (DNN) d'Eyeris afin d'obtenir une compréhension complète de l'intérieur du véhicule.

Cette perception avancée prend en charge des fonctions de sécurité et de confort, telles que les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) et des passagers (OMS), la détection de présence d'enfants, la reconnaissance d'objets, le contrôle gestuel et la prédiction d'activités.

