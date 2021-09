Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : coopération avec Blues Wireless information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a fait état mardi d'un accord de coopération avec Blues Wireless, un jeune équipementier télécoms américain spécialisé dans l'Internet des objets (IoT). Aux termes de l'accord, Blue Wireless a intégré cinq composants développés par ST au sein de Notecard, son système sur module destiné à permettre d'accélérer le développement des applications cellulaires IoT pour les actifs connectés 'à un très bas coût'. Ces Notecards sont commercialisées par Blues Wireless, à partir de 49 dollars l'unité, auprès des opérateurs de niveaux LTE et GSM.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.47%