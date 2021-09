Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : collaboration avec Paco Rabanne information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 16:53









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi que ses circuits intégrés se situaient au coeur de 'Phantom', le nouveau parfum connecté mis au point par Paco Rabanne. Le fabricant de puces explique que ses composants sans contact 'NFC' baptisés ST25TV ont été encapsulés dans le bouchon du flacon, un objet en métal chromé et noir au design avant-gardiste. En approchant leur smartphone de la tête du flacon, les utilisateurs peuvent avoir accès à toute une série de fonctionnalités liées à l'univers du parfum. A noter que le produit bénéficie d'un format rechargeable qui permet d'éviter de jeter le flacon.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.55%