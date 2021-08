Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : collaboration avec l'américain Xilinx information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi qu'il collaborait avec le fabricant américain de semi-conducteurs Xilinx, pour lequel il a développé un système d'alimentation. Le groupe franco-italien indique avoir conçu pour le groupe californien une solution d'énergie destinée au circuit logique programmable Kintex UltraScale XQRKU060. ST - qui dit s'être appuyé sur son portefeuille de technologies pour l'industrie spatiale pour mener à bien le projet - souligne avoir collaboré étroitement avec Xilinx en vue de concevoir une source d'alimentation assurant un fonctionnement fiable du circuit, notamment en cas de phénomènes de rayonnement.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.41%