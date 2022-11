Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

STMicroelectronics: certifie sa plateforme de paiement information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 17:39

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir obtenu la certification EMVCo1 pour sa plate-forme de carte de paiement biométrique STPay-Topaz-Bio.



La certification confirme la sécurité de la plateforme et son interopérabilité avec les systèmes de paiement. Les certifications des systèmes de paiement Mastercard et Visa sont attendues pour début 2023.



Cette réalisation fait de STPay-Topaz-Bio et du matériel sécurisé sous-jacent la première plateforme certifiée EMVCo à tout faire comprenant un élément sécurisé biométrique et un système d'exploitation sécurisé.



Le marché des cartes de paiement biométriques devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de plus de 200 % jusqu'en 2026.



' Les émetteurs de cartes du monde entier peuvent désormais profiter de notre plateforme pour mettre sur le marché de nouveaux produits protégés par une authentification biométrique extrêmement robuste et facile à utiliser ', déclare Laurent Degauque, directeur marketing de la division Microcontrôleurs sécurisés de STMicroelectronics.