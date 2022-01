STMicroelectronics : bond de 80,8% des bénéfices en 2021

(Crédits photo : ST Microelectronics - )

(AOF) - Le chiffre d'affaires net de STMicroelectronics quatrième trimestre 2021 est en hausse de 9,9 % à 3,56 milliards de dollars. La rentabilité s'est améliorée. La marge d'exploitation est passée de 20,3 % à 24,9 %. Le résultat net a augmenté de 28,9 % à 750 millions de dollars. Sur l'année, le chiffre d'affaires net a augmenté de 24,9 % pour atteindre 12,76 milliards de dollars. La marge d'exploitation est ressortie en hausse, passant de 12,9 % pour l'exercice 2020 à 19% et le résultat net a augmenté de 80,8 % pour atteindre deux milliards de dollars.

Les prévisions de ST pour le premier trimestre 2022, au point médian, sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 3,50 milliards de dollars, en hausse de 16,1 % en variation annuelle et en baisse de 1,6 % en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 45 %.

En 2022, le groupe prévoit d'investir environ 3,4 à 3,6 milliards de dollars en Capex afin d'accroître à nouveau sa capacité de production et de soutenir ses initiatives stratégiques, dont la première ligne d'industrialisation de sa nouvelle usine de production de plaquettes de 300 mm située à Agrate, en Italie.

" Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation des capacités, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2022 compris entre 14,8 et 15,3 milliards de dollars", a précisé le groupe.

