STMicroelectronics : Berenberg plus pessimiste sur la valorisation

(AOF) - Berenberg a abaissé son objectif de cours à 35 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur STMicroelectronics dans le cadre d’une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Le bureau d’études valorise désormais l’action sur la base d’un PER de 15 contre 20 auparavant en raison d’une dynamique de prix moins favorable, de stocks plus élevés sur certains marché, d’une atténuation de la pénurie et de l’incertitude à propos de la demande. Il a également revu à la baisse ses estimations de bénéfice par action 2023 et 2024 en raison de la réduction de ses prévisions de revenus et de marges.

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.