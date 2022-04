STMicroelectronics : Barclays n'est plus favorable au dossier

(AOF) - Barclays a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondération en ligne sur STMicroelectronics et réduit son objectif de cours de 65 euros à 38 euros dans le cadre d’une étude sur le secteur des semi-conducteurs en Europe.

Bien que le bureau d'études reste optimiste à long terme quant au potentiel de croissance de l'industrie, il explique ne pouvoir ignorer les données récentes de plus en plus nombreuses concernant une correction cyclique à court terme. L'inflation, la Covid et les préoccupations géopolitiques menacent, et se traduisent déjà par une faiblesse sur plusieurs marchés finaux (smartphones, PC, wearables, etc.).

Le broker a abaissé de 18% ses estimations de bénéfice par action pour STMicroelectronics pour 2024. Il le valorise sur la base d'un PER de 14 contre 22 auparavant.

