STMicroelectronics : annonce son contrôleur L9963

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce ce jour une nouvelle technologie de gestion de batterie qui permet d'augmenter la fiabilité, la sécurité, l'autonomie et la rentabilité des véhicules électriques. 'ST annonce un circuit de contrôle avancé de gestion de batterie (Battery Management System — BMS) dont le niveau de précision de tension — le plus élevé de l'industrie — permet d'allonger l'autonomie et la durée de vie de la batterie. De plus, la surveillance avancée de la température garantit un niveau de sécurité accru', explique le groupe. Le contrôleur L9963 est ainsi actuellement en production.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -1.49%