STMicroelectronics: améliore les performances des VE information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 16:39

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics lance des modules de puissance pour véhicules électriques qui améliorent les performances et l'autonomie des véhicules électriques (VE).



Les nouveaux modules de puissance au carbure de silicium (SiC) de STMicroelectronics ont été sélectionnés pour la plateforme de véhicules électriques de Hyundai, partagée par le KIA EV6 et plusieurs modèles.



Cinq nouveaux modules de puissance à base de SiC-MOSFET offrent un choix flexible aux constructeurs automobiles.



Les modules de puissance sont fiables grâce à la technologie de frittage, robustes et faciles à intégrer dans les moteurs de VE par les constructeurs.



' Notre technologie SiC de troisième génération garantit la plus grande densité de puissance et le meilleur rendement énergétique, ce qui se traduit par des performances, une autonomie et un temps de charge supérieurs pour les véhicules ', se réjouit Marco Monti, président du groupe Automotive and Discrete de STMicroelectronics.