STMicroelectronics affiche ses ambitions

(AOF) - STMicroelectronics bondit de 3,8% à 35,68 euros dans un marché en net repli. Les investisseurs saluent les perspectives ambitieuses du fabricant de puces électroniques franco-italien. En préambule d'une journée investisseurs, le groupe a annoncé viser un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 20 milliards de dollars entre 2025 et 2027 grâce à la demande soutenue des marchés de l'industrie, de l'automobile et des smartphones. En 2022, la société table sur un chiffre d'affaires compris entre 14,8 milliards et 15,3 milliards de dollars.

STMicroelectronics prévoit également une marge brute, un indicateur très suivi de rentabilité, d'environ 50% à l'horizon 2025/2027 contre environ 46% attendus en 2022. La marge d'exploitation, prévue entre 24% et 26% cette année, devrait dépasser 30% au même horizon.

La firme technologique entend continuer de tirer parti de l'accent mis tôt sur trois leviers de long terme : la mobilité intelligente, la gestion de la puissance et de l'énergie, l'Internet des objets (IoT) et la connectivité.

Plus globalement, ces prévisions constituent une bonne nouvelle pour un secteur après la pénurie mondiale de semi-conducteurs causée par la pandémie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.