STMicroelectronics : acquisition totale de Norstel

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir finalisé l'acquisition totale de Norstel, fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Le groupe a exercé son option d'acquisition des 45 % restants du capital social de Norstel. Cette acquisition, pour un montant total de 137,5 millions de dollars, a été financée sur de la trésorerie disponible. Norstel sera entièrement intégrée aux activités mondiales de R&D et de fabrication de ST. ' Cette acquisition permettra d'accroître notre flexibilité, d'améliorer notre productivité industrielle et la qualité de nos plaquettes, ainsi que de soutenir notre feuille de route et notre activité à long terme pour le marché du carbure de silicium ', a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +0.31%