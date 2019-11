STMICROELECTRONICS a livré un milliard de modules de détection de la distance, ToF

(AOF) - STMicroelectronics annonce avoir dépassé le milliard de modules ToF (Time of Flight) vendus dans le monde, permettant la détection de la distance par télémétrie laser. " Le développement et l'introduction de la technologie de détection par mesure du temps de vol (ToF) de ST apportent des avantages de performances indéniables " a expliqué le fabricant de semi-conducteurs.

En réduisant les dimensions des circuits ainsi que leur consommation en courant, et en optimisant les performances de télémétrie, les capteurs ToF de la famille FlightSense s'assurent d'une portée de fonctionnement supérieure aux modèles concurrents et conviennent à une large gamme d'utilisations : détection de présence humaine pour contrôler la mise en veille et la réactivation des PC portables, écrans et autres équipements ; détection de proximité de l'utilisateur ; et autofocus laser (LAF) dans les algorithmes de mise au point automatique hybrides pour modules de prise de vue intégrés aux smartphones.

Le sous-système de prise de vue est un des arguments majeurs dans le choix d'un smartphone. La fonction LAF améliore la mise au point de l'appareil dans des conditions d'utilisation exigeantes -- luminosité insuffisante ou scènes à faible contraste, par exemple -- que les systèmes autofocus classiques gèrent difficilement. La fonction d'autofocus laser est très largement utilisée par les principaux fabricants de smartphones, dont la plupart ont adopté la technologie ToF de ST.