STMicroelectronics à la dernière place du CAC 40 : la demande ralentit pour l'iPhone 13

(AOF) - En recul de 4,12% à 43,095 euros, STMicroelectronics échoue à la dernière place de l'indice CAC 40; une information de Bloomberg faisant état d'un ralentissement de la demande pour l'iPhone 13 d'Apple. Or, l'iconique firme américaine est le plus important client du groupe franco-italien de semi-conducteurs, contribuant à hauteur de près d'un quart de ses ventes en 2020.

Apple a fait savoir à ses fournisseurs de composants que la demande pour la gamme de l'iPhone 13 s'est affaiblie à l'approche des fêtes de fin d'année, affirme le média citant des sources proches du dossier. En raison de problèmes d'approvisionnement, la firme à la pomme avait déjà du réduire de 10 millions d'exemplaires, à 90 millions, son objectif de production d'iPhone 13 pour cette année.

Mais l'espoir était de combler une grande partie de ce déficit l'année prochaine, lorsque l'approvisionnement s'améliorerait. La société a donc informé ses fournisseurs que ces commandes pourraient ne pas se concrétiser, précise Bloomberg.

La croissance du marché français a été tirée par les ventes de téléviseurs, mais ne concerne pas tous les segments de marché. Les téléviseurs, et tout l'écosystème vidéo ainsi que la dynamique constante du segment des casques portent le marché français. En revanche, les marchés de la Photo (-20%), de l'Audio embarquée (-31%) et de la Hifi (-3%) sont en retrait.

Forte croissance du marché français

D'après l'institut GfK, le marché français de l'électronique grand-public a bénéficié en 2020 d'une croissance de 6%, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros. Malgré les annulations des événements sportifs, suite à la crise sanitaire, 5 millions de téléviseurs ont été commercialisés en 2020 pour un chiffre d'affaires en hausse de 16%, à plus de 2,3 milliards d'euros. A l'effet volume s'ajoute la hausse du prix moyen de vente (456 euros soit +2%). Les ventes des modèles dotés des technologies OLED-QLED (dont le chiffre d'affaires a bondi de 43% en CA), représentent désormais le tiers des ventes totales du marché français des téléviseurs.

Les barres de son (avec 130 millions d'euros générés en 2020 en croissance de 14%) profitent pleinement d'une expérience télévisuelle plus qualitative. Les enceintes home-cinéma, supports muraux et rétro/vidéo projecteurs ont également affiché des progressions de revenus à deux chiffres au second semestre 2020. Les ventes de casques ont aussi bénéficié d'une forte croissance l'an passé (+16% à 943 millions d'euros).

Des évolutions différenciées sur le marché des téléviseurs

Ce marché a dû faire face à des ruptures de stocks car la crise sanitaire a provoqué des fermetures d'usines et une désorganisation des chaînes d'approvisionnement.

Si les ventes ont été portées par les confinements dans les pays développés, les ventes mondiales ont été négativement impactées par un recul économique dans les pays émergents. La demande en provenance d'Asie et d'Amérique Latine a dégringolé alors qu'elle constitue l'un des principaux moteurs traditionnels du secteur. Au final, seuls 216 millions de téléviseurs ont été commercialisés dans le monde en 2020, soit un léger recul (-0,8% par rapport à 2019, quand le marché avait progressé d'environ 1%).