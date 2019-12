STMICROELECTRONICS a acquis l'intégralité de Nortel

(AOF) - STMicroelectronics a finalisé l'acquisition totale de Norstel, fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ST a exercé son option d'acquisition des 45 % restants du capital social de Norstel, suite à la transaction initiale annoncée en février 2019. L'acquisition de Norstel, pour un montant total de 137,5 millions de dollars, a été financée sur de la trésorerie disponible.

" À un moment où la capacité globale est limitée pour le carbure de silicium, l'acquisition totale de Norstel renforcera notre écosystème interne SiC : cette acquisition permettra d'accroître notre flexibilité, d'améliorer notre productivité industrielle et la qualité de nos plaquettes, ainsi que de soutenir notre feuille de route et notre activité à long terme pour le marché du carbure de silicium ", a déclaré Jean-Marc Chéry, président du Directoire et directeur général de STMicroelectronics.

"Cette acquisition vient s'ajouter aux accords d'approvisionnement en plaquettes conclus avec des entreprises tierces, dans l'objectif global de sécuriser le niveau d'approvisionnement requis pour fabriquer des Mosfet et des diodes afin de répondre à l'accélération des programmes de nos clients des secteurs automobile et industriel dans les années à venir", a ajouté le dirigeant.