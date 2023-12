Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: 0,9% du capital détenu en auto-contrôle information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 14:38









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi avoir racheté plus de 100.000 de ses propres actions la semaine passée dans le cadre de son programme de rachat d'actions débuté en 2021.



Le fabricant de puces précise avoir fait l'acquisition, par le biais d'un prestataire de services d'investissement, de 100.316 actions ordinaires représentant 0,1% de son capital, lors des séances des 18, 19 et 20 décembre.



Sur la base d'un prix unitaire moyen de 45,92 euros, l'opération est estimée à quelque 4,6 millions d'euros, souligne ST, qui dit désormais détenir 8,5 millions d'actions, soit l'équivalent de 0,9% du capital.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.47%