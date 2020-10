STMicro : un analyste relève ses prévisions

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse a augmenté ses prévisions de ventes 2020 et 2021 et les estimations du BPA de 2 %/2 % et 12 %/4 % respectivement. ' Nous visons un BPA de 0,99 $ et 1,50 $ en 2020 et 2021, et un BPA de 1,80 $ en 2022 ' indique Crédit Suisse.

' Nous nous attendons à des ventes de 2,67 milliards de dollars au troisième trimestre suivi par un quatrième trimestre à 2,76 milliards de dollars. Nous prévoyons maintenant que les ventes de 2020 s'élèveront à 9,75 milliards de dollars (+2% par rapport à l'année précédente) ' rajoute le bureau d'analyses.

Crédit Suisse a relevé son objectif de cours à 33 E (contre 28,50 E) et confirme son conseil à l'achat sur la valeur. ' STMicro reste un de nos meilleurs choix dans le secteur '.