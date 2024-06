Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: titre en repli, un broker réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre STMicro cède plus de 1% à Paris alors que ce matin, Stifel a annoncé réduire sa cible sur le titre de 46 à 43 euros, afin de refléter une reprise plus lente du secteur industriel pour le reste de l'année 2024 et une activité automobile plus faible en 2025.



'Notre prévision de BPA diminue de 7% pour 2024 et de 13% pour 2025', indique le broker qui précise prévoir désormais une croissance de seulement 11% au S2-24 par rapport au S1-24.



'Nous estimons que la valorisation de ST est attrayante et inférieure à la moyenne du secteur. Ainsi, nous maintenons notre recommandation d'Achat, car nous voyons un potentiel de croissance à long terme', conclut l'analyste.





Valeurs associées STMICROELECTR 36,31 EUR MIL -1,43%