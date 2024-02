Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: système d'authentification faciale pour smartphones information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce un système d'authentification faciale sécurisé et au coût optimisé conçu pour être intégré sous l'écran OLED des smartphones, et dont l'intégration dans de nouvelles séries de smartphones est réalisable dans un délai de six à neuf mois.



Ce système se compose d'un écran OLED semi-transparent mis au point par Visionox, d'un capteur d'image CMOS 'Global-Shutter' à haute sensibilité de STMicro, ainsi que d'un module optique et d'algorithmes sécurisés développés par trinamiX.



Cette fonction d'authentification faciale, totalement invisible sous l'écran d'un smartphone et prête à l'emploi, sera exposée du salon Mobile World Congress 2024 de Barcelone, sur les stands de trinamiX et de STMicro.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +3.66%