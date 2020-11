Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : soutenu par un analyste, le titre gagne 5% Cercle Finance • 09/11/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - STMicro gagne plus de 5% à Paris, alors qu'Oddo a maintenu ce matin sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé, à 40 euros. L'analyste rappelle que STMicro est de plus en plus exposé aux tendances d'électrification et de digitalisation ou d'autonomisation des véhicules. 'Le chiffre d'affaires provient aujourd'hui à 35% de ces tendances, qui devraient en représenter 60% d'ici 3 ans', estime le broker.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +5.07%