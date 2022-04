Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: résultat net de 747 M$ au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 07:58









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -STMicro a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,55 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une hausse de 17,6 % en variation annuelle.



' Par rapport à la même période de l'exercice précédent, la Société a enregistré une hausse des ventes nettes dans tous les groupes Produits, à l'exception du sous-groupe Imaging, comme attendu ' indique le groupe.



En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de respectivement 14,4 % et 24,0 %. En variation séquentielle, le chiffre d'affaires net a diminué de 0,3 %.



La marge brute est ressortie à 1,65 milliard de dollars, soit une hausse de 40,8 % en variation annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes de 46,7 % a augmenté de 770 points de base en variation annuelle.



Le résultat net et le résultat dilué par action ressortent en hausse à respectivement 747 millions de dollars et 0,79 dollar, au lieu de respectivement 364 millions de dollars et 0,39 dollar au premier trimestre 2021.



Le free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) était de 82 millions de dollars au premier trimestre, contre 261 millions de dollars au premier trimestre 2021.





