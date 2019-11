Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : renforce son accord avec Cree Cercle Finance • 19/11/2019 à 14:11









(CercleFinance.com) - Cree et STMicroelectronics annoncent le développement de leur accord pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Cela permet l'extension de leur accord à plus de 500 millions de dollars. Cree fournira à STMicroelectronics des plaquettes en carbure de silicium avec et sans épitaxie en 150 mm au cours des prochaines années. Cela permettra de faire face à la croissance rapide de la demande mondiale de composants de puissance en SiC, notamment pour les applications automobiles et industrielles. ' Il contribuera à sécuriser le volume de substrats dont nous avons besoin pour fabriquer nos produits à base de carbure de silicium, à mesure que nous allons accroître la production au cours des prochaines années pour le nombre croissant de programmes remportés chez nos clients des secteurs de l'automobile et de l'industriel ', a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -0.05%