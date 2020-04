Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : réduction du dividende proposé pour 2019 Cercle Finance • 22/04/2020 à 07:41









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce que son conseil de surveillance propose une réduction du dividende 2019 de 0,24 à 0,168 dollar par action, avec l'autorisation d'envisager, en septembre prochain, de l'augmenter jusqu'à un maximum de 0,24 dollar par action. La mise à jour de la résolution sur le dividende sera proposée à l'AGM qui est désormais reprogrammée au 17 juin, et la date limite d'inscription dans les registres de la société pour tous les actionnaires afin de participer à l'assemblée est reprogrammée au 20 mai.

