STMicro: reçoit la certification 'Top Employer 2024'

information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir reçu, pour la quatrième année consécutive, la certification 'Top Employer 2024' en France duTop Employers Institute.



Chaque année, le programmeTop Employers Institutecertifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l'enquête ' HR Best Practices Survey ' qui couvre 6 grands domaines RH répartis en 20 thématiques.



ST fait partie des 110 entreprises ayant reçu la certification en France.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.47%