STMicro : réaffectation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la réaffectation d'une partie des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 750 millions de dollars, sur une période de trois ans, annoncé en novembre 2018. Des actions auto-détenues seront ainsi utilisées pour la remise d'actions dans le cadre du remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 750 millions de dollars restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs rappelle que les actions en question avaient initialement été rachetées afin de couvrir les obligations relatives aux plans d'attribution d'actions à ses salariés.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -4.06%