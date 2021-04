Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro publie un résultat net trimestriel en hausse de 89% Cercle Finance • 29/04/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre des trois premiers mois de 2021, un résultat net en hausse de 89,6% en variation annuelle, à 364 millions de dollars, et une marge d'exploitation qui s'est améliorée de 420 points de base, à 14,6%. A 3,02 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net du fabricant de semiconducteurs a augmenté de 35,2%, 'tous les groupes produits ayant contribué à cette croissance, dans un contexte d'accélération continue de la demande mondiale'. Le PER 2021 de STMicro s'approche tout près des 25 fois avec un rendement de moins de 1%.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +4.62%