STMicro : programme de rachats d'actions 2018 réalisé

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a fait part mercredi soir de la réalisation du programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars lancé le 5 novembre 2018, actions destinées à répondre à ses obligations en matière de plans d'attribution d'actions aux salariés. Par le biais du rachat, le fabricant de semiconducteurs a racheté un total de 31.261.581 actions, à un prix d'achat moyen pondéré d'environ 20,54 euros par action, pour un total de 642 millions d'euros, équivalent à 750 millions de dollars. Le capital de STMicroelectronics est composé de 911.204.420 actions émises et, au 21 juin 2021, la société détient environ huit millions d'actions propres, représentant donc environ 0,9% de son capital social émis.

