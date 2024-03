Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: principales résolutions de l'Assemblée Générale information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 08:12









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce les résolutions qui seront soumises pour approbation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), le 22 mai 2024.



Les résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, comprennent en particulier l'approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la distribution d'un dividende en numéraire de 0,36 US$ par action ordinaire en circulation, la modification des statuts de la Société, le renouvellement du mandat de M. Jean-Marc Chéry comme membre et Président du Directoire pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2027.



Les résolutions comprennent également la nomination de M. Lorenzo Grandi comme membre du Directoire pour une durée de trois ans, le renouvellement du mandat de M. Nicolas Dufourcq comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, le renouvellement de Mme Janet Davidson comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée d'un an, la nomination de M. Pascal Daloz, comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans.





