Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : présente un capteur optique à 64 zones Cercle Finance • 28/10/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente un nouveau module permettant les mesures de distance multi-zones par mesure optique du temps de vol (ToF) ' Ce module est capable de décomposer une scène en différentes parties pour permettre à un système d'imagerie de créer la représentation spatiale d'une scène de la façon la plus détaillée ', indique le constructeur. Avec ses 64 zones, le module ouvre la voie à un large éventail de fonctionnalités et d'utilisations : autofocus laser, mise au point tactile, détection de présence, interfaces gestuelles... Le capteur VL53L5 est d'ores et déjà disponible en production de masse, plusieurs millions d'unités ayant déjà été livrés aux principaux fabricants d'ordinateurs et de smartphones.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.86%