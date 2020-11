Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : présente un capteur basé sur l'IA avec Schneider Cercle Finance • 16/11/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et Schneider Electric ont mis au point un prototype de capteur IoT intégrant l'intelligence artificielle (IA). Ce capteur haute performance permet de surveiller la fréquentation dans de grands espaces disposant de plusieurs points d'entrée. Le prototype de capteur de comptage de personnes combine une caméra thermique à un modèle de réseau neuronal. 'Cette technologie prometteuse représente une nouvelle solution pour la surveillance et le comptage des personnes dans de nombreuses applications telles que la surveillance des files d'attente, l'utilisation des bâtiments ou la distanciation sociale', justifie Maxime Loidreau, responsable du programme IoT Sensors chez Schneider Electric. Le capteur IoT sera présenté lors des ST Live Days, à l'occasion de la session IoT & 5G, le 19 novembre 2020.

