Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: présente sa nouvelle génération de microcontrôleurs information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics dévoile une nouvelle génération de microcontrôleurs (MCU), présentés comme 'économes en énergie et à un coût très économique'.



Selon la firme, ces MCU peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50 % par rapport aux générations de produits précédentes.



Ils offrent ainsi la possibilité de 'remplacer moins souvent les batteries, de réduire l'impact de batteries jetées, de concevoir davantage d'appareils sans batterie, fonctionnant uniquement à partir d'un système de collecte d'énergie comme une petite cellule photovoltaïque.'



'Il est capital que ces dispositifs omniprésents consomment le moins d'énergie possible car ils contribuent à réduire les pertes d'énergie au niveau système. La nouvelle série de microcontrôleurs STM32U0 que nous présentons aujourd'hui porte ce point à un niveau supérieur, en s'appuyant sur nos technologies reconnues à très faible consommation d'énergie ' précisePatrick Aidoune, Directeur Général de la Division Microcontrôleurs polyvalents, STMicroelectronics.'





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.27%