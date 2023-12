Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro: présente la suite Edge AI destinée aux entreprises information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce l'introduction d'un écosystème complet qui aidera les entreprises à transformer leurs produits grâce à l'intelligence artificielle embarquée (Edge AI).



La suiteSTEdgeAI est présentée comme 'un ensemble gratuit d'outils logiciels associé aux composants ST'. Elle doit permettre aux clients de franchir une nouvelle étape en accélérant la conception et le déploiement de milliards d'objets connectés et autonomes embarquant de l'intelligence artificielle localement.



Selon STMicro, la suiteSTEdgeAIsimplifiera le développement de solutions d'IA des clients en exploitant la large gamme de composants de ST.



Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, indique que les produits de ST combinés avec la suite logicielle de pointe feront la différence.



'Cette combinaison va permettre la transition vers des objets plus intelligents en donnant aux clients de toutes dimensions la possibilité de déployer plus facilement une intelligence artificielle embarquée pour concrétiser leur vision de ce futur connecté en s'appuyant sur le portefeuille de produits ST', indique-t-il.





