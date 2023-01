Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

STMicro: poursuit son envolée, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 17:32

(CercleFinance.com) - Après avoir bondit de plus de 8% hier, le titre STMicro progresse encore d'un peu plus de 2% aujourd'hui à Paris, après la publication, hier, de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Dans ce contexte, Oddo a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre, tout en ajustant son objectif de cours, relevé de 53 à 58 euros.



Le CA trimestriel de STMicro est ressorti à 4,42 Mds$ proche du consensus (4,4 Mds$) et signalant une hausse de +24% en annuel et de +2,4% en séquentiel (guidance +1,8% +/- 350pb). Le BPA s'établit à 1,32 $, soit 21% au-dessus du consensus.



'Pour l'exercice 2023, le groupe table sur un CA compris entre 16,8 et 17,8 Mds$ (milieu de fourchette à 17,3 Mds$), en croissance de 4% à 10%, alors que le consensus tablait sur seulement 2% à 16,4 Mds$ (nous étions à +5% soit 17 Mds$)', rapporte Oddo.



'Suite à cette publication, nous relevons nos prévisions de 10%, nous positionnant un peu au-dessus du milieu de fourchette à 17,4 Md$, intégrant l'hypothèse d'une MB de 47% pour l'année et prenant en compte l'hypothèse de hausses significatives d'Opex nets dès le T1 (900/916 M$)', conclut le broker.



Depuis le début de l'année, le titre a gagné près de 33%, dont +15% au cours de la dernière semaine.