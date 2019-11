Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : plus d'un milliard de modules ToF vendus Cercle Finance • 26/11/2019 à 10:29









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce ce jour avoir dépassé le milliard de modules ToF (Time of Flight) vendus dans le monde, permettant la détection de la distance par télémétrie laser, et 'confirmant son leadership sur le marché des solutions de télémétrie laser miniatures'. Les capteurs miniatures ToF utilisent la technologie de détection de photons ultra-rapides et sont fabriqués sur des plaquettes de silicium 300 mm à ST Crolles, près de Grenoble. Le module final est assemblé et testé dans ses propres usines de back-end.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +1.45%