STMicro : partenariat avec l'Université de Catane

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce aujourd'hui la signature d'un accord-cadre avec l'Université de Catane (Italie) sur les activités d'enseignement et de recherche en électronique de puissance. La collaboration vise à favoriser la formation académique et professionnelle des étudiants et à nourrir la recherche pour l'innovation technologique. ST et l'Université de Catane ont convenu de collaborer au développement et à l'enseignement de cours multidisciplinaires, ainsi qu'à la coordination de projets de recherche, de thèses de fin d'études et de stages de troisième cycle sur l'électronique de puissance.

